Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri ölü iki terörist ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 24-25 Şubat'ta, "Özel Birlik Operasyonu" gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda bir teröristin tabanca, 2 şarjör, 20 tabanca fişeği ve el bombası ile ölü ele geçirildiği, bir teröristin yaralı olarak yakalandığı belirtilen açıklamada, teröristler tarafından kullanılan araç ve çevrede yapılan aramada 10 torba içerisinde 254 kilogram toz esrar ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yakalanan teröristle ilgili adli işlemlerin başlatıldığı ifade edilerek vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.







