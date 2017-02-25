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3 yaşında

Daily Sabah 3 yaşında
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde 2014 yılında yayın hayatına başlayan Daily Sabah, 3. yaşını kutladı. Kutlama töreninde Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın yanı sıra Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz ile gazete çalışanları yer aldı. Albayrak, hakkında yayınladığı kutlama mesajında "Yabancı dil yayıncılığında ülkemizde önemli bir boşluğu dolduran, Türkiye ve bölgemiz için referans kaynağı olan Daily Sabah, kısa sürede rakiplerini geride bırakarak diplomatik misyonların, düşünce kuruluşlarının, gazetecilerin ve akademisyenlerin yakından izlediği bir gazete haline geldi" ifadesini kullandı. Genç bir ekip olduklarını söyleyen Karagöz ise "Bugün yurtdışında Türkiye ile ilgili konularda en çok referans gösterilen gazete olmayı başardık. Tüm bunları gerçekleştirmemizde en büyük teşekkürü, hep arkamızda olduğunu hissettiğimiz Turkuvaz Medya Grubu'na ve Başkanvekili Serhat Albayrak'a borçluyuz" dedi.

Serdar Karagöz ve gazete çalışanları kutlama pastasını hep birlikte kesti.

Sercan İNCESU
Etiketler:
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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