Daily Sabah 3 yaşında

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde 2014 yılında yayınhayatına başlayan DailySabah, 3. yaşını kutladı. Kutlama töreninde TurkuvazMedya Grubu YönetimKurulu Başkanvekili SerhatAlbayrak'ın yanı sıra DailySabah Gazetesi Genel YayınYönetmeni Serdar Karagözile gazete çalışanları yer aldı. Albayrak, Daily Sabah hakkında yayınladığı kutlama mesajında "Yabancı dil yayıncılığında ülkemizde önemli bir boşluğu dolduran, Türkiye ve bölgemiz için referans kaynağı olan Daily Sabah, kısa sürede rakiplerini geride bırakarak diplomatik misyonların, düşünce kuruluşlarının, gazetecilerin ve akademisyenlerin yakından izlediği bir gazete haline geldi" ifadesini kullandı. Genç bir ekip olduklarını söyleyen Karagöz ise "Bugün yurtdışında Türkiye ile ilgili konularda en çok referans gösterilen gazete olmayı başardık. Tüm bunları gerçekleştirmemizde en büyük teşekkürü, hep arkamızda olduğunu hissettiğimiz Turkuvaz Medya Grubu'nave Başkanvekili SerhatAlbayrak'a borçluyuz" dedi.
Serdar Karagöz ve gazete çalışanları kutlama pastasını hep birlikte kesti.
Sercan İNCESU
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