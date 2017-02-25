Cumhuriyet’in yalan haberi böyle tescillendi

Cumhuriyet gazetesi 20 Şubat tarihli manşetinde "Erdoğan'ın milisleri" başlıklı haberle bir algı operasyonuna daha imza atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner'in darbe ve deprem gibi olumsuz durumlarda haberleşmek amacıyla kurduğu Kardeş Kal Türkiye Platformu'nu hedef almıştı. Cumhuriyet gazetesi gerçek dışı ifadelere yer verdiği haberiyle alakalı bugün bir tekzip yayınlayarak bir kez daha gazetecilik ahlak ve ilkelerine uymadığını kabul etti.

Darbe ve deprem gibi olağanüstü durumlar için kurulan Platformu silahlı örgüt gibi lanse etmeye çalışan Cumhuriyet gazetesi bugün tokat gibi bir tekzip yayınlamak zorunda kaldı.





İŞTE O TEKZİP METNİNDEN BAZI BAŞLIKLAR;

Cumhuriyet Gazetesinde yapılan haberde, gerek ilk sayfada atılan sürmanşette, 'Erdoğan'ın milisleri ' denilerek , ülkesi, milleti ve devletinin bekası için gönüllülük esası içinde görüş alışverişinde bulunan, darbe ve deprem gibi olumsuz durumlarda haberleşmek için Whatsap grupları kuran kişileri silahlı olarak göstermeye çalışmak ve diğer yandan da Cumhurbaşkanımızla irtibatlandırmak suretiyle gerçekle bağdaşmayan bir algı oluşturmak amaçlamıştır.

Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan tekzibin tam metni;





(Fotoğrafı büyütmek için üzerine tıklayınız)