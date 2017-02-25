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'nin reklamcısından Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

'nin Şili’den getirdiği reklamcı, , “Ben bir haftadır buradayım, 'Hayır' oyunun ne önerdiğini anlamış değilim" dedi.

CHPnin reklamcısından Kılıçdaroğlunu kızdıracak sözler

'nin referandum için davet ettiği Şilili reklamcı , CHP Gençlik Kollarınca Kadıköy'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Tasarım Atölyesi Kadıköy'de düzenlenen programda konuşan Ferrada, referandum sürecine değinerek, burada önemli olanın "Hayır" oyu vermek değil, bunun sonunda neyin inşa edileceği olduğunu söyledi.

"HAYIR OYU VERDİKTEN SONRA OLACAKLARLA İLGİLİ…"
Hükümetin değişiklik önerdiğini dile getiren Ferrada, "Şu anla aynı olmamak için 'hayır' oyu vermemek lazım. 'Hayır' oyu verdikten sonra olacaklarla bir gelecek inşa etmek lazım. Kampanyayı kazandıracak şey budur." dedi.

Ferrada, "Ben bir haftadır buradayım, 'Hayır' oyunun ne önerdiğini anlamış değilim. Eğer bundan emin olmazsanız, ülkeye politik mesaj, hayal üretemezsiniz. Şahısların bize söylediği 'Hayır oyu verin' cinsinden. Bizim (Şili'de) yaptığımız 'mutluluğun ülkeye tekrar döneceği' şeklindeydi." diye konuştu.

"BURADAKİ DURUM FARKLI"
Şili'de kendisinin yürüttüğü kampanyanın diktatör Pinochet'e karşı olduğunu, ülkesindeki durumun Türkiye'deki durumla aynı olmadığını vurgulayan Garcia Ferrada, "Benim yaptığım, bir diktatöre karşı tanıtım kampanyası gibi bir şeydi, buradaki durum biraz daha farklı" ifadelerini kullandı.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi 12:29
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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deli balta deli balta

adam bir haftada chpyi çözmüş alışmişlar yaygara ile milyonları kapmaya istikrar istermi bu kesim

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.02.2017 22:50
Serkan Serkan

Şili'li bile anladı :)) hahaha

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 25.02.2017 13:02
mami mami

yanii

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 25.02.2017 21:40
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