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CHP’li Tunay’dan destek

CHP’li Tunay’dan destek
CHP'li eski vekil Faik Tunay, 16 Nisan'da yapılacak referandumda "Evet" diyeceğini bir video mesajıyla açıkladı. Tunay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 Nisan sabahı koalisyonsuz, istikrarlı, güçlü bir Türkiye için sistem değişikliğine 'Evet' diyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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