CHP’li Tunay’dan destek

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CHP'li eski vekil Faik Tunay, 16 Nisan'da yapılacak referandumda "Evet" diyeceğini bir video mesajıyla açıkladı. Tunay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 Nisan sabahı koalisyonsuz, istikrarlı, güçlü bir Türkiye için sistem değişikliğine 'Evet' diyorum" ifadelerini kullandı.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Gazete
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