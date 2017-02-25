Burcu Burcu acı

Sevgilisinin evinde balkondan düşerek can veren Burcu Çağlayan davasında skandal bir gelişme yaşandı. Genç kadını balkondan atmakla suçlanan İbrahim Tokgöz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Korkunç olay, Antalya'da 24 Temmuz 2010'da yaşandı. Mankenlik yapan Burcu Çağlayan (22), sevgilisi İbrahim Tokgöz'ün evinin balkonundan düşerek hayata gözlerini kapadı. Olaydan sonra İbrahim Tokgöz ile arkadaşı Murat Ergüç ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Burcu Çağlayan'ın "intihar mı ettiği, kaza sonucu düşerek mi öldüğü, yoksa itilerek mi öldürüldüğü" anlaşılamadı. 3 yıllık soruşturma sonunda Burcu Çağlayan'ın balkondan atılarak öldürüldüğü iddiasıyla İbrahim Tokgöz ile Murat Ergüç hakkında dava açıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan İbrahim Tokgöz, 2 ay önce tutuklandı.



ARTIK SERBEST

Davanın 26'ncı duruşması dün davanın Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Tokgöz ile tutuksuz sanık Murat Ergüç ve tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasında, olay gecesi İbrahim Tokgöz'ün Çağlayan'ı balkonundan attığı vurgulandı. Ergüç de delil karartmakla suçlandı. Müebbet hapsi istenen sanıklar ise suçsuz olduklarını anlattı. Mahkeme, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak Tokgöz'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Tutuklama talebi reddedilen Ergüç'e konulan adli kontrol şartı ise kaldırıldı.



