Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezi'nde Çevre Projeleri Açılış Töreni'nde önemli mesajlar verdi. 16 Nisan'da yapılacak referanduma ve terörle mücadeleye değinen Yıldırım, "rejim değişikliği" olacağını iddia eden muhalefete "Rejim falan değişmiyor, onların kimyası değişiyor" diye cevap verdi. Yıldırım şöyle devam etti:
BAŞKA YOLU YOK:
Terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da yaptığı hendekler ve tahribatlar nedeniyle insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Biz onların canına okuduk, hepsini o şehirlerden çıkardık. Şimdi dışarıda da onlara hayat hakkı yok. Şimdi aralarında ne konuşuyorlar? 'Aman bu referandumda evet çıkarsa biz bittik.' Biteceksiniz, başka yolu yok.
DÜNYAYA MESAJ:
Dünyada aynı anda 3 terör örgütü ile mücadele eden başka ülke yok. FETÖ, PKKve DEAŞ terör örgütüyle amansız mücadele ediyoruz. Dünya DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Gerçekte mücadele eden yok. Tek mücadeleyi veren Türkiye. Fırat Kalkanı ile Elhamdülillah Bab'ı da hallettiler.
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