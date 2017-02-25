Korkunç kaza dün Mersin Erdemli'de yaşandı. 26 yaşındaki Faruk Dölek, otomobilinindireksiyon hakimiyetinikaybetti. Kontroldençıkan araç Limonluköprüsündekikorkuluklara çarptı. Korkuluk demirleri araca ve sürücünün bacağına saplandı. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Yaralı sürücü için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Aracın kapısı spirallekesildikten sonrasürücüye müdahaleedildi. Acı çekerek feryat eden sürücünün bilincinin kapanmaması için doktorlar ve hemşireler, bir süre sohbet etmeye çalıştı. Sürücü, "Buacıya dayanamıyorum.Bayıltın beni" diyerek feryat etti. Daha sonra da hastaneye kaldırıldı.
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