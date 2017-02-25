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Bayıltın beni

Köprü korkulukları önce araca sonra sürücüye saplandı. Yaralı genç, “Bayıltın beni” diye ağladı

Bayıltın beni
Korkunç kaza dün Mersin Erdemli'de yaşandı. 26 yaşındaki Faruk Dölek, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Limonlu köprüsündeki korkuluklara çarptı. Korkuluk demirleri araca ve sürücünün bacağına saplandı. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Yaralı sürücü için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Aracın kapısı spiralle kesildikten sonra sürücüye müdahale edildi. Acı çekerek feryat eden sürücünün bilincinin kapanmaması için doktorlar ve hemşireler, bir süre sohbet etmeye çalıştı. Sürücü, "Bu acıya dayanamıyorum. Bayıltın beni" diyerek feryat etti. Daha sonra da hastaneye kaldırıldı.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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