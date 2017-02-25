Başı sıkıştı!

Bursa'da dün İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Hasköy Sokak'taki 3 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Emrah ve Tuğba Bulut çiftinin 1.5 yaşındaki çocuğu Muhammed Fatih, balkonda oynarken korkuluk demirlerine başını sıkıştırdı. Oğlunun ağladığını fark ederek balkona çıkan anne, gözlerine inanamadı. Durumu hemen İnegöl İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, balkonaçıkarak çocuğu kurtarmak için çalışmabaşlattı. Minik Fatih'in korkacağını düşünerek balkon demirlerini spiral ile kesmekten vazgeçen ekipler, balkondemirlerini genişleterek Muhammet FatihBulut'u kurtardı. Kurtarılan küçük çocuk,görevliye uzun uzun sarıldı.
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