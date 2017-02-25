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Başı sıkıştı!

Oynarken başı balkon demirlerine sıkışan 1.5 yaşındaki Muhammed Fatih Bulut’u itfaiye ekipleri kurtardı

Başı sıkıştı!
Bursa'da dün İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Hasköy Sokak'taki 3 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Emrah ve Tuğba Bulut çiftinin 1.5 yaşındaki çocuğu Muhammed Fatih, balkonda oynarken korkuluk demirlerine başını sıkıştırdı. Oğlunun ağladığını fark ederek balkona çıkan anne, gözlerine inanamadı. Durumu hemen İnegöl İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, balkona çıkarak çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Minik Fatih'in korkacağını düşünerek balkon demirlerini spiral ile kesmekten vazgeçen ekipler, balkon demirlerini genişleterek Muhammet Fatih Bulut'u kurtardı. Kurtarılan küçük çocuk, görevliye uzun uzun sarıldı.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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