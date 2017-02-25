Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab bölgesindeki operasyonlarda yaralanan uzman çavuş Kadir Kolo'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Bab bölgesindeki operasyonlarda, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlenmesi sonucu yaralanan Kolo'yu, Kepez ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Kolo ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Uzman çavuş Kolo, gönüllü olarak Bab operasyonuna katıldığını ifade ederek, orada yaşadıklarını anlattı. Türk askerinin bölgede kahramanca savaştığını belirten Kolo, "Ama DAEŞ'li teröristler karşı karşıya gelmekten sürekli kaçınıyorlar. Kazdıkları tünellerden çıkardıkları bombalı araçlarla haince intihar saldırısında bulunuyorlar. Ancak Allah'a şükür ki El Bab'da kontrolü sağladık." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun sağlık durumunu sorması üzerine Kolo, iyi olduğunu ve ameliyatlarının devam ettiğini söyledi. Kolo, "Bir an önce iyileşmek ve tekrar görevimin başına dönmek istiyorum." dedi.

Çavuşoğlu, "Gerek El Bab'da gerekse diğer bölgelerde terörle mücadele ederken şehit düşen, gazi olanlara ne kadar dua etsek, teşekkür etsek azdır." diye konuştu.