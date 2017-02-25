Bak Zu hale

Belçika, Batı’daki Kandil haline geldi! PKK’lı teröristler ile sempatizanları, ülkede baş tacı edildi! Şimdi de PKK yürüyüşlerinde boy gösteren Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Zuhal Demir, devlet bakanı seçildi!
Terör örgütü PKK, hendekler kazdı! Etek giyip molotof attı! Hem güvenlik güçlerimize hem de bölge halkına saldırdı! Ancak batı bu hainleri "Kürt savaşçılar" olarak gösterip terörist muamelesi yapmadı! Hatta kendi vatandaşlarından ayırmadı! Hainlere her türlü desteği sağladı. Bu ülkelerin başında ise Belçika yer aldı! Belçika yıllarca terör örgütü PKK üyeleri ile yandaşlarını sakladı. Her türlü imkanı sağlayıp onları korumaya aldı. Şimdi de akıllara durgunluk veren bir isim Belçika'da bakan yapıldı. Terör örgütü PKK ile uzantılarının etkinliklerinden çıkmayan Zuhal Demir, Belçika siyasetinde görev aldı!
BİR KEZ BİLE KINAMADI Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Zuhal Demir, parti lideri Bart De Wever'in desteğiyle devlet bakanı olarak göreve başladı. Demir geçtiğimiz aylarda Belçika devlet kanalı Canvas'taki De Afspraak programına katıldı. Türkiye ve terör konusu üzerine yorumlar yaptı. PKK'yı bir kez bile kınamadı. Demir'e sosyal medyadan tepkiler yağdı. Öte yandan Belçika, terör yuvası olmaya başladı. Hem PKK hem de FETÖ üyeleri Belçika'ya sığındı! Ülkedeki devlet kanalları da bu örgütlerin üye ve sempatizanlarına ekranlarını açtı. Son olarak FETÖ liderinin de mülakat verdiği bir program yayınlandı. Devlet kanalı Canvas, Gülen'in yanı sıra pek çok haine mikrofon uzattı.
* Zuhal Demir, Belçika'da, öznesi PKK olan hain toplantılardan çıkmadı.
ALMAN HESABI!
Belçika kadar Almanya da terör örgütleriyle yakından ilgilendi. PKK'dan sonra FETÖ üyeleri de Almanya'nın kanatlarının altına saklanmak için sıraya girdi. 1 Ağustos 2016'dan Ocak 2017'ye kadar 136 Türk diplomatın Almanya'dan iltica talebinde bulunduğu bildirildi. Başvuruda bulunanların FETÖ'den arandığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.