MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt işareti yapması ile ilgili ilk açıklama yaptı. Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bahçeli "Başbakan partisinin grup toplantısında yapmış olduğu Bozkurt işareti günlerce konuşuldu. İlginçtir ki, siyasi gündem buna göre konuşlandı. Herkes fıtratına uygun görüş sarfetti: Niye yaptı, neden yaptı, ne söylemeye çalıştı? Şeklindeki sualler havalarda uçuştu, ortalığa doluştu." dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

HOCALI KATLİAMI

"Gariplerin devrilen umutları, dökülen kanları insanlığın dip yaptığı, zulmün devleştiği anlarda yayılarak koyu bir örtü gibi dünyayı sarar. Mazlum ahı, kaldırılması en ağır yük,karşılanması en zor külfettir. Tarihin duvarında nice masumun feryadı çınlar,nicesinin iniltisi çağlar! Türklük,asırlarca varlığının bedelini çok acı ödemiştir.Eğer Türk milleti varsa soylu fedakârlıklarıyla soysuz fenalıklara direnmesindendir. Saldırılar Türklüğü durduramadı. Katliamlar Türklüğü pes ettiremedi. Soykırımlar Türklüğün parlak yoluna taş koyamadı. Ve yine koyamayacak."

"Düşmanlık dumanlarının milletimizi kesif karanlıklar içinde bıraktığı dönemler de bile, ben Türk'üm diyenin aklından teslimiyet geçmedi. Teslimiyet iradenin felç hali, ideallerin ölüm sancısıdır. İlkesizlik ise iradesizliğin duldasında filizlenip tavizkarlıkla serpilir. Hiçbir kötülük unutulmaz. Unutan, karakter ve ahlaki kaliteden bahsedemez. Türk milleti çile çekse de mihnet potasına girmez. Tam 25 yıl evvel, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında şiddet ve vahşet Azerbaycan Türklüğünün başına yağdı. Üstelik soykırım suçu işlendi. Rusların 366. Alayı ve tepeden tırnağa silahlı Ermeni çeteler masum soydaşlarımızı vicdansızca katletti, cellatlar Hocalı'yı kana buladı."

"Hocalı soykırımında 106'sı kadın,63'ü çocuk olmak üzere 613 kardeşimiz şehit edildi.487 soydaşımız ağır yaralandı,bin 275'i de rehin alındı. Hepimiz Hocalı'nın yasını tutuyoruz. Hepimizin kalbi Hocalı'da atıyor ve işgalin bitmesi için Türklüğün vicdanı sabrediyor, gün sayıyor. Hocalı şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, milletçe bu acının alacaklısı olduğumuzu, 1992'deki caniliğin unutulmayacağını ifade ediyorum. Cevizi çift görmese ağaca taş atmayacak olan fırsatçılar, kurnazlığın mahkum elebaşları milli hissiyatı anlamaz, milleti tanımaz, tanıyamaz."

"Hocalı'yı duymamış, duysa bile duyarlılığının öznesi yapmamış çevrelerin uyduruk tezleri, uyuşmuş teklifleri Türk milletini meşgul edemez. Yağmur yağsa yaş görmeyen, dolu yağsa taş değmeyen; tarlası sırtında vızır vızır gezip vıdı vıdı dedikodu yapanlarla zaten yol yürünemez. Derler ki, tazının topal olduğu tavşanın kulağına gidince tavşanı gülme almış. Bu tazının meselesidir. Bozkurt ise alayının ensesindedir. Bozkurt Türklüğün ruh kökü, diriliş sembolüdür. Bağımsızlığımızın rehberi, varoluşumuzun şanlı destanı, milli duruşumuzun şerefidir."

"Her ülkenin sembolü vardır ve bu gayet normaldir.Mesela Horoz Fransa'ya, Aksungur İzlanda'ya, Bizon Polonya'ya, Kınalı Keklik Irak'a aittir. Kaplan Bangladeş'le, Kartal Mısır'la, Akbaşlı Kartal ABD'yle, Aslan Birleşik Krallık'la, Boğa İspanya'yla, Boz Ayı Rusya'yla özdeşleşmiştir. İbibik Kuşu İsrail'i çağrıştırırken, Panda Çin'i, Kanguru Avustralya'yı hatırlatmaktadır. Türkler ise Bozkurt'la anılmaktadır. Birçok ülkenin bayrağında hayvan figürü vardır. Mesela Ekvator'un Akbaba, Peru'nun Lama, Uganda bayrağında da Turna vardır.

BAŞBAKAN'IN BOZKURT İŞARETİ YAPMASINA İLK YORUM

"ABD'de Demokratlar Eşek, Cumhuriyetçiler ise Fil simgelerini kullanmaktadır. Bunları niçin söylediğim sanıyorum anlaşılmıştır.

Başbakan partisinin grup toplantısında yapmış olduğu Bozkurt işareti günlerce konuşuldu. İlginçtir ki, siyasi gündem buna göre konuşlandı. Herkes fıtratına uygun görüş sarfetti: Niye yaptı, neden yaptı, ne söylemeye çalıştı? Şeklindeki sualler havalarda uçuştu, ortalığa doluştu."

"Toz duman geçtikten, her şey yerli yerine oturduktan sonra değerlendirme yapmak için bekledim, izleyip, niyet ve mesaj sahiplerini gördüm. Bir defa, Başbakan'ın Bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır. Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine Bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur. Bozguncular diyor ki, geçmişte Bozkurt yapanlar suçlanmış, takibata uğramış. Ben de diyorum ki, samanlıkta iğne aramayın, o devirler geçti.

"Havada uçan karakuş sürüleri, ey Bozkurt senden geçemez." diyen Yusuf Has Hacip'in bu sözü Türk devletini yönetenlerin pusulası olmalıdır. FETÖ'cülerin yeni sığınağı olduğuna dair şüphe ve soru işaretleri gün geçtikçe yoğunlaşan Aydınlık ve havarileri boşuna el-avuç ovuşturmasın FETÖ'nün paralı piyonları ve kripto elemanlarıyla Türk düşmanlarının kalemşor ve siyasi tetikçileri harman yeri dişlemesin,pusuda beklemesin Sayın Yıldırım, siyasi zerafet ve hoşgörü kapsamında Bozkurt yapıyorsa, bunu saygı, takdir ve tebrikle karşılamak asıl ve esastır. Büyük âlim Yusuf Has Hacip'ten esinlenip diyorum ki: Evet diyerek "Kaçana yetişip uçanı tutacağız. Kırığı sarıp bozuğu düzelteceğiz."Evet diyerek yeni bir Bozkurt destanı yazacağız. Mürüvvete endaze olmaz inancıyla adam gibi, Bozkurt ruhuyla evet mührünü basacağız."

"İnsana yararlı olan miras sözdür.Miras bırakılan sözü tutmanın yararı yüzdür"der Y.Has Hacip. Yüzümüzün kara çıkmaması için evet diyeceğiz. Dikkatle, titizlikle yanılmayacak, yanıltmayacağız. Bunu her zaman aklımızda tutup dünü, dünümüzü, kök ve kaynağımızı unutmayacağız. Yusuf Has Hacip'in duasından ilham alarak sesleniyorum: "Ya Rab, devletimizi artır, dileğimizi ver. Her işimizde arka ol, desteğini ver."

"Suyu kesilmiş değirmen gibi patırtı gürültü çıkaran içimizdeki ve dışımızdaki çıkarcılara, dönekliğin markalarına şans ve fırsat tanıma. Açgözlüler, MHP üzerinde hesabı olan vicdanı nasırlılar bilsin ki; "Aç kişinin mala doymaz gözü, meğer içine dolmayınca kara yer tozu." Milletin gönlüne ilmek ilmek işledik kutlu davamızı, akıl ve ahlakla düşünüp, cesaretle büyüyüp Bozkurt gibi Türklüğün şafağında doğduk."