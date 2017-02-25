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Baba evi

Mehmetçik, dünyanın yapamadığını yaptı, ‘Girilemez’ denen ’ı teröristlerden tamamen arındırdı. 3 yıldır yuvalarından uzak kalan El Bab sakinleri ise evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Şehirde Türk bayrakları dalgalanmaya başladı...

Baba evi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlatılan amacına ulaştı. 'tan sonra da huzura kavuştu. Operasyon kapsamında El Bab'ın tüm mahallelerinde kontrol sağlandı. 'lı teröristler ortadan kaldırıldı. Bölge genelinde mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesine başlandı. TSK şu açıklamayı yaptı: "Fırat Kalkanı kapsamında, toplam 230 meskun mahal ve bin 925 kilometrekare alanda kontrol sağlandı. Bab'ın merkeziyle beraber Kabaşin, Biza ve Tadef de Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne girdi."

YENİ HEDEF MENBİÇ
Öte yandan Bab'da Mehmetçik ile beraber savaşan Özgür Suriye Ordusu askerlerinden bazıları da üç yıldır uzak kaldıkları yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Mehmetçik ve askerleri Cuma namazı kıldı. Kentteki yuvalarının temizlenmesi için sivillerin güvenli bölgeye çıkarılmasına da devam edildi. Son çatışmaların yaşandığı bölgeden uzakta kalan Susyan Köyü'ne ise DEAŞ tarafından iki kez bombalı araçla saldırı yapıldı. Saldırılarda 60'dan fazla sivil hayatını kaybetti. El Bab'ı tamamen terörden temizleyen ÖSO ise bundan sonraki hedefinin olduğunu duyurdu. ÖSO askerleri, "Terör örgütü , Menbiç'i DEAŞ'tan temizlemiyor. Oraları işgal ediyor. Ve şimdi topraklarımızı almak için geliyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ ŞEHİDİMİZ VAR
El Bab 'ın teröristlerden arındırılmasından sonra kentte temizlik operasyonu başlatıldı. Kentin hemen güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde DEAŞ'lılar tarafından yola döşenmiş mayın patladı. Bölgede patlayıcı araması yapan iki askerimiz şehit düşerken üç asker de yaralandı. Şehit askerler Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban ve Uzman Onbaşı Selman Çelik Gaziantep'e gönderilirken, yaralı askerler Çobanbey'de tedavi altına alındı.


* El Bab'da kontrol sağlandı. Güvenlik güçleri DEAŞ'ın tuzakladığı bombaların imhasına başladı.


* 3 yıl sonra doğduğu topraklara kavuşan bir ÖSO askeri, sevincini böyle yaşadı.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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