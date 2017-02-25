AK Parti sahaya iniyor

Ankara Arena Spor Salonu'nda bugün saat 11.00'de başlayacak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı" hazırlıkları için görevliler çalışmalarını gece de sürdürdü.



Bu kapsamda, dün saat 23.00'ten itibaren Kazım Karabekir, Hipodrum ve Cumhuriyet caddeleri ile Talatpaşa Bulvarı'nın salona çıkan noktaları iş makineleri de kullanılarak trafiğe kapatıldı.



Spor salonuna çıkan yollar AK Parti bayraklarıyla donatıldı, 'Evet' yazılı balonlar da asıldı.







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, bütün yaş gruplarını yakalayacak bir çalışma yaptıklarını belirterek,"Halk oylaması şarkısı, 5-6 şarkımız olacak" dedi.



AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini "3i" olarak belirlediği "İstikrar, istiklal, istikbal" formülü ile halka anlatacak.



Spor salonu çevresinde çok sayıda polis görev yapıyor.



ÇOK SAYIDA DAVETLİ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı toplantıya 123 yabancı misyon şefinin davet edildiği duyurulmuştu.



Tanıtım toplantısına, teşkilat mensuplarının, belediye başkanlarının ve il genel meclis üyelerinin, kuruluşundan bu yana görev yapan bütün il başkanlarının, AK Parti grup üyelerinin, partiyle üyelik ilişkisi devam edenlerin ve vatandaşların davet edildiğini bildirildi.







ÖZEL BÖLÜM OLUŞTURULDU

AK Parti, 'evet' sloganıyla referandum tanıtımını yapmış olacak. Sahnenin ortasında, parti teşkilatı için bölümler ayrıldı. Parti teşkilatında yer alan isimler kendileri için ayrılan bu bölümde oturacak. Sahnenin her iki tarafında led ekranlar bulunuyor. Basın mensupları için özel bölümler oluşturuldu.



Sabahın ilk saatlerinden itibaren AK Partililerin doldurmaya başladığı Ankara Arena'da referandum atmosferine girildi. Salonda bulunanlar #daimamilletkararımızevet etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da tribünleri dolduran vatandaşların coşkusunu paylaştı.



'EVET' GAZETESİ DAĞITILDI

Salona gelen binlerce vatandaşa AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Evet' gazetesi dağıtıldı. Ücretsiz olarak sunulan gazetede, referanduma dair detaylar anlatılıyor. Halk oylamasına sunulacak 18 madde ve hedefler ayrıntılı olarak belirtildi.









OLÇOK'LAR ANILIYOR

Ankara Arena sabahın ilk saatlerinden itibaren dolarken, alanda hüzne boğan bir eksiklikse davetlilerin dikkatini çekiyor. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan ve miting organizasyonlarının büyük söz sahibi olan ve 15 Temmuz gecesi oğluyla Abdullah Tayyip Olçok'la şehit düşen Erol Olçok, Ankara Arena'da anılıyor. Salona gelenleri baba-oğul şehit düşen Olçok'ların dev fotoğrafları karşılıyor.



