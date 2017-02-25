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Ağabey katiline 18 yıl 6 ay hapis

Ağabey katiline 18 yıl 6 ay hapis
Zonguldak'ta geçen yıl 22 yaşındaki Tuğhan Aker, sevgilisi Gamze Ö.'yü dövdüğünü ileri sürdüğü ağabeyi 23 yaşındaki Ferdi Aker'i av tüfeğiyle öldürdü. Kardeş katili tutuklandı. Dün ise hakim karşına çıktı. Aker, ağabeyini öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay, kız arkadaşını yaralamak suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçu üstüne almak isteyen anne Nuray Aker ise 'suç üstlenmek' suçundan tutuksuz yargılandığı aynı davada beraat etti.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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