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82 yaşında ehliyet aldı

82 yaşında ehliyet aldı
Kahramanmaraş Afşin'de yaşayan İbrahim Konak (82), azmiyle herkesi şaşkına çevirdi. Bir süre önce sürücü kursuna yazılan Konak, sınava 4'üncü girişinde ehliyeti kaptı. Elinde bastonuyla B Sınıfı Sürücü Belgesini almaya hak kazanan Konak, "Bu yaşta ehliyetsiz araç kullanmayı kendime yakıştıramadım. Zor da olsa dördüncü kez girdiğim sınavda ehliyetime kavuştum" dedi.

Sırrıberk ARSLAN
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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