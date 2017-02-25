82 yaşında ehliyet aldı

Kahramanmaraş Afşin'de yaşayan İbrahim Konak (82), azmiyle herkesi şaşkına çevirdi. Bir süre önce sürücü kursuna yazılan Konak, sınava 4'üncü girişinde ehliyeti kaptı. Elinde bastonuyla B Sınıfı Sürücü Belgesini almaya hak kazanan Konak, "Bu yaşta ehliyetsiz araç kullanmayı kendime yakıştıramadım. Zor da olsa dördüncü kez girdiğim sınavda ehliyetime kavuştum" dedi.



Sırrıberk ARSLAN