31 yıl önce her şeyi anlatmış!

Kurmay Albay Bilal Akyüz 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncılar Üssü'nde yakalandı. Yapılan incelemede Akyüz'ün Kara Kuvvetleri İmamı olduğu ortaya çıktı. Darbeyi yöneten ekipte olan Akyüz'e ait şok bir belge ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ele geçirdiği belge FETÖ'nün TSK içine 31 yıl önce nasıl sızdığını gözler önüne seriyor.

80'LERDE SIZMALAR BAŞLAMIŞ

Akyüz daha askeri okulda öğrenciyken 18 Aralık 1986'da 'Fetullahçı Askerler' soruşturması kapsamında ifade vermiş, FETÖ'nün nasıl irtibata geçtiğini, Gülen'i nasıl gördüklerini bir bir anlatmış.

İHANETİ TEK TEK ANLATMIŞ

İşte Akyüz'ün 31 yıl önce "Komutanlık Önüne" diye başlayan o ifadesi:



Çamlıca Askeri Hastanesi'nde M.T. yakınlık gösterip bir yerlere çağırdı.

"10-15 ADET KASET DİNLEDİM"

M.T. yaz tatiline giderken K.İ.'nin ev adresini bana vermişti. Ben de iki kere ona gittim. Bulamayınca M. bana Ankara'da bir abinin adresini verdi. Orada A.G. isimli birisi vardı. Öğretmen olabilir. İmamlık yapıyordu. O evde ayrıca T.M. Fen derslerinde bilgiliydi. Ankara Gazi öğrencisi Fatih kod isimli biri uğradı. Sızıntı, Zafer dergisi vardı. 10-15 adet kaset dinledim.

"KONUŞMAMA TALİMATI"

E.M. ile hiçbir ilişkim yoktu. Ben M.T.'den başka kimseden teklif almadım. Başka eve gitmekte, kurs almakta talimatı verdi. Ankara'da Balgat'daki eve gitme talimatı verdi. Ve atılınca korkamam hususunda benle konuştular ve 'konuşmama' talimatı verdiler. Gülen'i bize tanıtırken onun bu ülkeyi düzelteceği tanıtıldı. Silahlı Kuvvetler hakkında buranın dini açıdan bozuk olduğunu söylüyorlardı.