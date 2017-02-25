17 milyonluk soygun

İstanbul'da işadamı İ.K.'nın evine giren hırsızlar, 17 milyonluk dev soygunu gerçekleştirdikten sonra kayıplara karıştı. Durumu fark eden İ.K. soluğu karakolda aldı. İnceleme yapan polisler, hırsızların evde çikolata yedikten sonra kaçtıklarını tespit etti. Soygunla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, dev soygunu gerçekleştiren ve kayıplara karışan hırsızları arıyor.