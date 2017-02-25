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sanıkları tek tip elbise giysin

FETÖ'nün 'daki darbe girişimi kapsamında yargılanan sanıkların tek tip elbiseyle mahkemeye çıkarılması TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuruyla istendi.

İlk başvuru yapıldı! Tek tip elbise giysinler

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuruda, FETÖ'nün 'daki darbe girişimi kapsamında yargılanan sanıkların tek tip elbiseyle mahkemeye çıkarılması istendi.

İlk imzacısı Nazmi Er olan ve başka kişilerce de imzalanan dilekçede, 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinin mahkemeye getirilirken her gün ekranlarda boy gösterdiğini ifade etti.

"Her biri süslü manken gibi şıklık yarışında arz-ı endam etmekte" ifadesini kullanan Er, şu talepte bulundu:

"Bu vatanın birliğine, vatandaşların yaşam haklarına kasteden, TBMM'yi işlemez hale getirmeye çalışan, Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine ve şahsına silahlı suikast düzenleyerek ülkemizi onarılmaz kaoslara sürüklemeye çalışan bu yaratıkların tek tip mahkum elbisesi giydirilerek mahkemelere getirilmelerini, bu ülkenin, bu aziz milletin bir ferdi olarak yüce makamınızdan talep etmekteyim."
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi 16:42
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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gurbetci gurbetci

Bunlarin Mahkum oldugu belli olsun hele birde vatan haini ise TEK TIP MAHKUM ELBISESI OLSUN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2017 17:18
DOĞAN DOĞAN

EVET EVET TEKTİP EVET KALP TEN EVET

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.02.2017 01:07
fuat kam fuat kam

tutukluların tümünün tektip cezaevi giysisi giymesi en doğrusu dur

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 25.02.2017 19:41
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