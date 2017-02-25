10 ayda 75 kilo verdi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, çocukluğundan beri kilo problemleri yaşayan ve 172 kilo olan Mahmut Bayraktar, obezite ameliyatı oldu. 10 ayda 75 kilo vererek 97 kiloya düştü. Ameliyat sonrası iyileşmeyen varis yaralarının kapandığını söyleyen Bayraktar, "Şu an çok mutluyum. Kendimi çok rahat hissediyorum. Hem sağlığım düzeldi, hem kilo verdim" dedi.