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-15 derecede havuz keyfi

-15 derecede havuz keyfi
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Zümrüt Kaplıcaları, yaz kış demeden gelen misafirlerini ağırlıyor. Bel ağrısı, romatizma ve deri hastalığı olanlar, eksi 15 dereceye varan soğuğa aldırış etmiyor. Vatandaşlar 24 derece sıcaklığında olan kaplıca suyuna girerek şifa bulmaya çalışıyor. Bölgenin ziyaretçilerinden Naif Durmuş ise kaplıcanın bakımsız olduğunu dile getirdi. Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sibel Karaaslan da "Romatizma dışında cilt, sindirim sistemi, böbrek hatta kalp ve damar hastalıkları olanlar kaplıcalardan faydalanabilir" diye konuştu.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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