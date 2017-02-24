Yaş tahtaya baston!

82’lik Fatma Sazan’ın kavgada kullandığı ‘baston’ silah sayıldı. Cami nöbeti cezası aldı. Yetkililer ise iki büklüm haliyle 5 aydır nöbet tutan yaşlı kadına yardım elini uzattı. Ceza ortadan kaldırıldı.
Anne terliği ve pet şişenin ardından baston da "silah" olarak kayıtlara geçti. Manisa Soma'da 82 yaşındaki Fatma Sazan, 13 Şubat 2014'te 2 grup arasında yaşanan kavgayı ayırmak istedi. Yaşlı kadın, kendisine sobayla vuran gençlerden birine elindeki bastonla karşılık verdi. Hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan yaşlı kadının kullandığı baston "silah" olarak değerlendirildi. Sazan'a 5 ay hapis cezası verden mahkeme, bu cezayı 3 bin lira para cezasına çevirdi. Yaşlı kadın ise bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine yaşlı kadına "cami nöbeti" cezası verildi. İki büklüm haliyle 5 aydır İlim IşıktırCamisi'ne giderek nöbet tutan yaşlı kadın, cezayı hazmedemediğini söyledi. Soma Kaymakamlığı ve SomaBelediyesi ise yaşlı kadının para cezasını ödedi. Cezasının sona erdiğini öğrenen Sazan, "Artık soğuk havada camiye kadar nöbet tutmak için gitmek zorunda kalmayacağım" dedi.
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