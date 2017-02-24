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'i başlarına yıktı!

'nın 'e düzenlediği hava harekatında 27 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK Kandili başlarına yıktı!

Irak'ın kuzeyindeki bölgesine 22 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 22 Şubat'ta 14.30-15.15 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçakları i̇le hava harekatı düzenlenmişti.

Hava harekatında üç barınma yeri imha edildi. Daha sonra yapılan tespit çalışmaları sonucunda, harekat sonrası 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 08:29
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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İHPUS-İCRİMED-EVET İHPUS-İCRİMED-EVET

Afrin'den kandil'e çok sızma oluyor .Afrin'e acil operasyon yapılması lazım !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 14:08
Ayse Ayse

Bu baskanlik secimlelrinden sonra butun bu vatan hainleri olan PKK , HDP ve onlara yataklik edenlerin hepsinini Turkiye' mizden temizliyelim..

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evet1
hayır0
cevapla 24.02.2017 13:16
FatihSultan23 FatihSultan23

pis pkk lı teröristler beyinsiz mahlukatlar, siz Türk Silahlı Kuvvetlerini ne sandınız pislikler, onların gölgesi sizi bitirmeye yeter, işte Güç, İşte Ordu Bitmeyen Güç Dünya bunu bilsin çekilin Şerefli Türk Ordusu geliyor, Hangi pislik hain durabilir karşılarından, Helal size Türk Askerim.

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evet4
hayır0
cevapla 24.02.2017 10:57
fiko fiko

Ne güzel haber devamını bekliyoruz.

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evet5
hayır0
cevapla 24.02.2017 10:13
MEHMET MEHMET

allah razı olsun. ellerinize sağlık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 24.02.2017 09:16
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