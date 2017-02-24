Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 22 Şubat'ta 14.30-15.15 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçakları i̇le hava harekatı düzenlenmişti.
Hava harekatında üç barınma yeri imha edildi. Daha sonra yapılan tespit çalışmaları sonucunda, harekat sonrası 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
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Afrin'den kandil'e çok sızma oluyor .Afrin'e acil operasyon yapılması lazım !
Bu baskanlik secimlelrinden sonra butun bu vatan hainleri olan PKK , HDP ve onlara yataklik edenlerin hepsinini Turkiye' mizden temizliyelim..
pis pkk lı teröristler beyinsiz mahlukatlar, siz Türk Silahlı Kuvvetlerini ne sandınız pislikler, onların gölgesi sizi bitirmeye yeter, işte Güç, İşte Ordu Bitmeyen Güç Dünya bunu bilsin çekilin Şerefli Türk Ordusu geliyor, Hangi pislik hain durabilir karşılarından, Helal size Türk Askerim.
Ne güzel haber devamını bekliyoruz.
allah razı olsun. ellerinize sağlık.
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