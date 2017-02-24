Yol Durumu
  1. Diyarbakır'da dev operasyon

na

'te askeri araç ve beton bariyerlerin yüklendiği tırlar, ndaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat
Çeşitli birliklerden gönderilen, zırhlı personel taşıyıcı ve iş makineleriyle beton bariyer yüklü araçlardan oluşan konvoy, ndaki 'in Elbeyli ilçesine getirildi.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen malzemelerin Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: , ,
  • 24 Şubat 2017, Cuma 18:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar