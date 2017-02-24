Güvenlik önlemleri altında sevk edilen malzemelerin Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Kilis'te askeri araç ve beton bariyerlerin yüklendiği tırlar, Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen malzemelerin Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: suriye sınırı , askeri sevkiyat , Kilis
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