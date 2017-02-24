Sırat köprüsü!

Batman'ın Sason İlçesi'ne bağlı Tekevler ve Zafer Mahallesi sakinleri ölüme meydan okuyor. Vatandaşlar, köprü 2 kilometre uzakta olduğu için Sason Çayı üzerine yaptıkları tahta köprüyü kullanarak karşıya geçiyor. Yetişkinler işlerine, öğrenciler ise okula yetişmek için her gün derme çatma köprüden geçerek hayatlarını riske atıyor. Vatandaşlar, köylerine köprü yapılmasını istiyor.