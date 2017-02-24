Şikede kumpas davasında kritik karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Lokman Yanık tahliye edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan salonda görülen duruşmada, müdahillik ve tahliye taleplerinin ardından kısa bir ara verildi. Mahkeme heyeti, daha sonra alınan ara kararları açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Lokman Yanık'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Ekrem Açıkel, Mehmet Oyan hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği gibi tüzel kişiliklerin katılma talebinin reddine, gerçek kişilerin katılma taleplerinin ise kişilere karşı suçlardan olan "iftira", "hukuka aykırı verileri kaydetme", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı kabul edilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın 22 Mayıs'ta Silivri'de görülmesine devam edilmesini kararlaştırdı.​





