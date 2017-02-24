Amerikalı bilim adamları, oruç tutar gibi diyet yapmanın, diyabet hastalarında pankreasın kendisini yenilemesine olanak sağlayabileceğini bildirdi.

Sonuçları Cell dergisinde yayımlanan, Tip-1 ve Tip-2 diyabetli fareler üzerinde yapılan araştırma, açlık çekerek yapılan diyetin, pankreasta beta hücresi olarak adlandırılan özel bir hücreyi yenilediğini ortaya koydu.

Kanda şekeri tespit eden ve çok yükselirse insülin hormonunun salgılanmasını sağlayan beta hücresinin yenilenmesiyle, farelerde diyabet semptomlarının tersine döndüğünü belirtildi.

Deneyler sırasında farelerin birkaç gün çok az besin verilerek aç bırakıldığı, daha sonra normal beslenme biçimine döndürüldüğü kaydedildi.

Tip-1 diyabet hastalarından alınan doku örnekleri üzerinde yapılan testlerin de benzer sonuçlar ortaya koyduğu ifade edildi.

Uzmanlar, bulguları "çok heyecan verici" ve "son derece faydalı" buldu.