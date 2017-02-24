Yol Durumu
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Ölüme atladı

Bir süredir bunalımda olan Süleyman Yalçın, a karar verdi. Demiryoluna gitti. Yolcu inin önüne atladı. Feci şekilde hayatını kaybetti

Ölüme atladı
Aydın'da yaşayan 39 yaşındaki Süleyman Yalçın, bir süre önce psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bunalıma girdi. a karar verdi. Dün Aydın-İzmir Karayolu Kızılcaköy Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçit olmayan demiryoluna gitti. Yolcu inin önüne atladı. Yalçın feci şekilde hayatını kaybetti. Tren ise yaklaşık 200 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalçın'ın cesedi morga kaldırıldı. Olayı görenlerin, Süleyman Yalçın'ın treni kollarını açarak bir süre bekleyip önüne atladığını söylediği öğrenildi. Makinist ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, içindeki yolcularla birlikte yaklaşık bir saat bekleyen tren yoluna devam etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

200 METRE İLERİDE DURDU
Durumu fark eden makinist frene asıldı. Ancak yeterli olmadı. Genç adamın ölümüne neden olan yolcu treni yaklaşık 200 metre ileride durabildi.
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