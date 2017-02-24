Kod adı kaptan!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuzdarbe girişimine ilişkin 'ana darbe soruşturması'nı tamamladı. İddianamede FETÖ/PDY'nin sözde "ABD Colorado bölge imamı" Hasan Polat'ın ifadesi yer aldı. Polat, "Altunizade'deki FEM dershanesi Gülen'in adresiydi. Askeri okuldan mezun olan öğrenciler, buraya gelirlerdi. Gülen de onlara pahalı bir saat ya da kalem gibi hediyeler verir, rütbelerini kendi eliyle takar ve dua ederdi. Bu uygulama Harp Okulu mezunlarına ve rütbe değişimi yapan tüm askerlere yapılmıştır. Adil Öksüz ise 20 yıldır Mustafa Özcan'ın yardımcısı olarak Hava Kuvvetleri'nden sorumluydu." FETÖ örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına geçmişte mensup olduğu belirtilen emekli Yarbay Gürol Doğan ise Hava Harp Okulu'nda Gülen'den bahsedilirken 'Kaptan' kod isminin kullanıldığını belirtti. Doğan, Hava Harp'teki toplantılara Akıncı Üssü Komutanı olan ve 15 Temmuz sonrası tutuklanan Tuğgeneral Hakan Evrim'in de katıldığını söyledi.
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