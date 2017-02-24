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Kanlı mazi!

Polis, gazete kupüründen yola çıktı. 14 yıllık korkunç i aydınlattı. Ümmü Şimşek’in ailesi tarafından katledildiği anlaşıldı. Kadının ablası ve 2 yeğeni tutuklandı

Kanlı mazi!
2003 yılında ortadan kaybolan kadının e kurban gittiği ortaya çıktı. Korkunç olay Konya'da yaşandı. Polise geçen ay yapılan bir ihbarda Çumra'da oturan Ümmü Şimşek'in (27) 14 yıldır kayıp olduğu ve öldürülmüş olabileceği belirtildi. Bunun üzerine özel ekip oluşturuldu. Şimşek'in kaybolduğu tarihte eşi Hasan Şimşek'in 'adam öldürme' suçundan cezaevinde olduğu, o dönemde 3 yaşındaki kızının ise babaannesi ve dedesinin yanında büyüdüğü belirlendi. Ekipler kadının ailesi ve yakınlarıyla görüştü. Araştırmasını derinleştiren polis, 2003 yılına ait yerel ve ulusal gazetelerin arşivlerini inceledi.

FOTOĞRAFLAR AYNI ÇIKTI
Bir gazetenin 22 Haziran 2003 tarihli sayısında 'Esrarengiz Cinayet' başlıklı haberin fotoğrafında yer alan kimliği belirsiz kadın ile ihbarcının savcılığa verdiği Ümmü Şimşek'e ait fotoğrafın aynı olduğunu tespit edildi. Polis, Ümmü Şimşek'in ailesinden 12 kişiyi gözaltına aldı. Şimşek'in ablası Raziye Şimşek (55), oğlu Talat Şimşek ve öldürülen kadının yeğeni İlhami Şimşek (38) cinayeti itiraf etti. Bir çocuk annesi Ümmü Şimşek'in, o dönem cezaevindeki eşini aldattığı iddiasıyla ağabeyi, ablası ve iki yeğeni tarafından dövülüp, kemerle boğulduğu ortaya çıktı. Ağabey Veli Şimşek'in 2010 yılında hastalıktan öldüğü belirlenirken, suçu itiraf eden abla Raziye ve yeğenler Talat ve İlhami Şimşek tutuklandı. Kamyon şoförü İlhami Şimşek'in ifadesinde, kamyonuyla cinayetin işlendiği yerden sık sık geçtiği, olayın ve halasının son anlarının gözünün önünden gitmediğini söylediği öğrenildi.

Halit TURAN
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