Kanlı mazi!

2003 yılında ortadan kaybolan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Korkunç olay Konya'da yaşandı. Polise geçen ay yapılan bir ihbarda Çumra'da oturan Ümmü Şimşek'in (27) 14 yıldır kayıp olduğu ve öldürülmüş olabileceği belirtildi. Bunun üzerine özel ekip oluşturuldu. Şimşek'in kaybolduğu tarihte eşi Hasan Şimşek'in 'adamöldürme' suçundan cezaevinde olduğu, o dönemde 3 yaşındaki kızının ise babaannesi ve dedesinin yanında büyüdüğü belirlendi. Ekipler kadının ailesi ve yakınlarıyla görüştü. Araştırmasını derinleştiren polis,2003 yılına ait yerel ve ulusalgazetelerin arşivlerini inceledi.
FOTOĞRAFLAR AYNI ÇIKTI
Bir gazetenin 22 Haziran 2003 tarihli sayısında 'EsrarengizCinayet' başlıklı haberin fotoğrafında yer alan kimliği belirsiz kadın ile ihbarcının savcılığa verdiği Ümmü Şimşek'e ait fotoğrafın aynı olduğunu tespit edildi. Polis, Ümmü Şimşek'in ailesinden 12kişiyi gözaltına aldı. Şimşek'inablası Raziye Şimşek (55), oğluTalat Şimşek ve öldürülenkadının yeğeni İlhami Şimşek(38) cinayeti itiraf etti. Bir çocuk annesi Ümmü Şimşek'in, o dönem cezaevindeki eşini aldattığı iddiasıyla ağabeyi, ablası ve iki yeğeni tarafından dövülüp, kemerle boğulduğu ortaya çıktı. Ağabey Veli Şimşek'in 2010 yılında hastalıktan öldüğü belirlenirken, suçu itiraf eden abla Raziye ve yeğenler Talat ve İlhami Şimşek tutuklandı. Kamyon şoförüİlhami Şimşek'in ifadesinde,kamyonuyla cinayetin işlendiğiyerden sık sık geçtiği, olayın vehalasının son anlarınıngözünün önünden gitmediğinisöylediği öğrenildi.
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