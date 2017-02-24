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İstanbullulara

, vatandaşları kuvvetli nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyardı

İstanbullulara doğalgaz uyarısı

, İstanbul genelinde kuvvetli nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İGDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunuz, baca çekişinizi kontrol ettiriniz." denildi.
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 18:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alp Alp

Çok güzel bir karar fakat yeterli değil maalesef yıllardır insanlar kombi veya kömür zehirlenmesinden canlarını kaybediyor ocaklar sönüyor bunun için eğitici kamu spotu da yayınlanmalı ayrıca kömür kullanan evlere belediye tarafından erken alarm karbonmonoksit yoğunluğuyla çalışan alarm sistemleri takılması mecburi tutulmalıdır.İnsanımızın canı bu kadar ucuz değildir .

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cevapla 24.02.2017 19:05
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