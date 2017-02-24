İstanbullulara doğalgaz uyarısı

İGDAŞ, İstanbul genelinde kuvvetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
İGDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunuz, baca çekişinizi kontrol ettiriniz." denildi.
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Çok güzel bir karar fakat yeterli değil maalesef yıllardır insanlar kombi veya kömür zehirlenmesinden canlarını kaybediyor ocaklar sönüyor bunun için eğitici kamu spotu da yayınlanmalı ayrıca kömür kullanan evlere belediye tarafından erken alarm karbonmonoksit yoğunluğuyla çalışan alarm sistemleri takılması mecburi tutulmalıdır.İnsanımızın canı bu kadar ucuz değildir .
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