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'dan İstanbullulara uyarı

, İstanbul genelinde kuvvetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İGDAŞdan İstanbullulara uyarı
'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunuz, baca çekişinizi kontrol ettiriniz." denildi.
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 19:07
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