Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği Kilis'teki harekat merkezini ziyaretinde, "Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte harekatın başında planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Müteakip süreçte hayatın normalleştirilmesi ve yerel halkın güven içerisinde evlerine dönüşleri için her türlü destek sağlanacaktır." dedi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda, Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab bölgesinin kontrol altına alınması nedeniyle, bölgede bulunan Harekat Merkezi'ne giderek, buradaki tüm personele operasyonlar süresince göstermiş oldukları üstün cesaret, kahramanlık, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade etti.

Orgeneral Akar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından. harekata iştirak eden birlik komutanlarına hitap etti.

Akar, burada yaptığı konuşmada, peygamber ocağı kahraman Türk ordusunun, milletin her ihtiyacı olduğunda göreve hazır bulunduğunu belirtti.

Türk askerinin binlerce yıllık tarihin şanlı timsali albayrağın mavi göklerde özgürce dalgalanması için göğsünü siper ettiğini ifade eden Akar, "Ölürsek şehit kalırsak gazi" anlayışıyla yola çıkan askerlerin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, canını dahi esirgemeden bayraklaşan vatan topraklarının güvenliği için yurt içi ve sınır ötesinde kahramanca mücadele ettiğini kaydetti.

Harekatın büyük bir özveri ve kahramanlıkla yürütüldüğünü vurgulayan Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında, terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf etmek, halkın ve sınırların güvenliğini sağlamak, terörün bölgede yerleşik hale gelmesini engellemek, bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek için başlatıldığını anımsattı.

Akar, harekatın ilk aşamasında Cerablus, Er Rai, Dabık ve Suran bölgelerinin terör örgütlerinden temizlenerek kontrol altına alındığını ve yurtlarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin kendi topraklarına dönmelerine imkan sağlandığını hatırlattı.

Buna müteakiben, DEAŞ terör örgütünün ağırlık merkezini oluşturan Bab'a yönelik harekat başlatıldığına işaret eden Akar, mücadelenin konvansiyonel bir harekattan farklı olarak asimetrik bir mücadele olması, meskün mahallerde icra edilmesi, bombalı araçlar, intihar bombacıları, keskin nişancılar, EYP'ler gibi özel zorluklar içermesi gibi nedenlerle ihtiyatlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Kural tanımayan bir terör örgütüyle mücadele ederken dahi masum insanlara, tarihi ve kültürel varlıklara zarar verilmemesi için azami özen gösterildiğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"El-Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte harekatın başında planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Müteakip süreçte hayatın hızla normalleştirilmesi ve yerel halkın güven içerisinde evlerine dönüşleri için her türlü destek sağlanacaktır. Bu harekatın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay, gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize; kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensup siz değerli silah arkadaşlarıma aittir. Sizlerin 'en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır.' düsturunu daima canlı tutan yiğitlikleriniz, asil milletimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamıştır. Ayrıca, bu harekatın başarılı bir şekilde sonuçlanmasında ÖSO'nun kahramanlık ve katkıları büyüktür. Bu vesileyle başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, harekatta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, vatanlarının kurtarılmasında DEAŞ terör örgütü başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan ÖSO mensuplarına Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."