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Genelkurmay Başkanı Orgeneral bölgedeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere ve 'e gitti.

Hulusi Akar sınır hattında!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'ın, ve 'teki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Gaziantep ve Kilis'e gittiği belirtildi.

Açıklamada, Orgeneral Akar'ın bölgedeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunduğu duyuruldu.
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 12:59
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