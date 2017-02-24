Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Gaziantep ve Kilis'teki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Gaziantep ve Kilis'e gittiği belirtildi.
Açıklamada, Orgeneral Akar'ın bölgedeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunduğu duyuruldu.
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