Hayat alarmı

Kayseri'de yaşayan 4 kişilik Gül ailesi, ölümü teğet geçti. Gül ailesi, dün sabah sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sabah 07:30'a kurduğu cep telefonu alarmının çalmasıyla uyanan Emre Gül (22), yoğun gaz kokusunu hissetti. Annesi Ayşe, babası Ahmet ve kız kardeşi Selinay'ı (19) güçlükle uyandıran Emre, daha sonra 112 Acil Servis'ini arayarak yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.