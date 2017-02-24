Hayat alarmı

Kayseri'deyaşayan 4 kişilik Gülailesi, ölümü teğetgeçti. Gül ailesi, dünsabah sobadan sızankarbonmonoksitgazından etkilendi.Sabah 07:30'a kurduğucep telefonu alarmınınçalmasıyla uyananEmre Gül (22),yoğun gaz kokusunu hissetti. AnnesiAyşe, babası Ahmet ve kız kardeşi Selinay'ı(19) güçlükle uyandıran Emre,daha sonra 112 Acil Servis'ini arayarakyardım istedi. Ambulansla hastaneyekaldırılan 4 kişinin sağlık durumununiyi olduğu öğrenildi.
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