Erdoğan: İdam için de referandum yapabiliriz

Manisa'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdam talebi parlamentoya gelecek. Parlamentodan geçtiği anda bana geldiği anda ben bunu onaylarım. Bir sıkıntı anayasa değişikliği gerekiyor. Ayın 16'sı bunun işareti olacak. Gerekirse bunun için de bir referandum yapabiliriz" dedi.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Açılışı yapılan alanlarla ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bu eser ve hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen işçisinden memuruna herkesi tebrik ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Biz bugüne kadar sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Bundan sonraki süreçte de elele, dimdik bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz" dedi.

6,5 milyarlık dev projenin etap etap hizmete girdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"BUNLARA 5 TANE KOYUN VER KAYBEDİP GELİRLER

Hızlı tren bir diğer önemli proje. Ankara, Afyon, Uşak, İzmir, Manisa hızlı tren projesi de hizmete giriyor. Söz konusu hizmet olduğunda ne diyoruz: Durmak yok, yola devam... 16 Nisan'a hazır mıyız? Maşallah. Rabbim bu ülke için taş üstüne taş koyan herkesten razı olsun. Kardeşlerim Manisa her dönemde bu coğrafyanın üreten el, savaşan kolu, yürüyen bacağı olmuştur. Şehrimizin 2015 yılından beri terörle mücadelede asker ve polis olarak 21 şehidi var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Onlar sevgili Peygamberimize en yakın makamda. Dün Osmanlı'ya şehzade yetiştiren Manisa, cumhuriyet tarihi boyunca yine ülkesinin gelişmesine, kalkınmasına en büyük desteği vermiştir. Manisa'ya bugün büyük bir görev düşüyor. Türkiye 16 Nisan'da önemli bir tercih yapacak. Yönetim sistemini değiştiyoruz. Hani ana muhalefet diyor ya! Bunlar rejim değiştirecek. Bizim rejim tercihimiz 1920'de bitti. Ama bunlar bundan anlamaz. Bunlara 5 tane koyun ver, bunlar kaybedip gelirler. 16 Nisan'da evet daha ileri, daha da ileri demektir. Evet demenin ne anlama geldiği ortaya çıkıyor mu? Evet demek yüksek hızlı tren, bölünmüş yolların artması, havalimanların artması demektir. Evet demek dünyanın en büyük havalimanına sahip olmak demektir.

"YALAN KONUŞMA! BİZ MECLİS'İN GÜCÜNÜ ARTIRIYORUZ"

2018'de dünyanın en büyük havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli kısmı bitecek, tamamı 2023'te. İzmir gibi bir şehrin doğru düzgün havalimanı yoktu. Hamdolsun biz kazandırdık. bunlar medeniyet nedir anlamazlar. Şurada Beydağı barajını yaptığımız zaman bizimle dalga geçtiler. Biz yaptık. Evet demek bu demektir işte. Ne diyor CHP; Bunlar meclisi kaldıracak. Yalan konuşma doğru konuş. Tam aksine meclisin gücünü artırıyoruz. Bneim ecdadım Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürüttü bizde şimdi denizin altından Marmaray'ı yürütüyoruz dedik. Bitmedi, dedik ki Avrasya Tüneli'ni yapacağız. Niye? Biz Fatih'e layık olacağız.



"CUMHRUBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ MİLLETİMİZİN GELECEĞİ İÇİN İSTİYORUZ"

Bu milletin şanına ne yakışırsa onu yapmamız lazım. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında sizlerle tarihe geçecek şanlı bir duruş sergiledik. Bugün de Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimizin geleceği için istiyoruz. Mevcut sistemin sorunları çözeceğine inansaydık sistem değişikliği için adım atmazdık. Nasreddin Hoca ne dedi: Dam düştüğünde doktor arayanlara bana doktor değil damdan düşen birini bulun dedi. İşte biz damdan düştük. Düşünün Merkez Bankası'na atama yapacağım zaman çok donanımlı bir arkadaşımı getirecektim. O dönem ki Cumhurbaşkanı olmaz dedi. Doktorası bu alanda. Yapmadı be! Arkasından ikinci bir teklif yaptım. Şu anda Başbakan Yardımcımız olan Mehmet Şimşek'i teklif ettim. Bu da olmaz dedi. Niye olmaz? Ben böyle uygun gördüm onun için olmaz. Dedim, eşi başörtülü sanıyorsanız ondan mı olmaz. Neden zihniyet uymuyor! İdeolojik bakıyor. Peki bu zihniyet ne yaptı; aynı zihniyetten olduğu halde rahmetli Ecevit'e kitap fırlattı. Bunlar sırf kendi çıkarlarını daha iyi koruyabilmek adına gücü vem mevkiyi dağıtırken bunun millete olan maliyetini umursamadılar.



"TEK ADAMCILIK CHP'NİN GEÇMİŞİNDE VAR"

16 Nisan'da sandıkları 'Evet'le patlatmak durumundayız. Manisa 16 Nisan'da büyük Türkiye için evet diyor muyuz? 2023 Türkiye'sine doğru hadi gari diyerek daha emin adımlarla yürümeye var mıyız? Birileri diyor ki ne için yönetim sistemini değiştiriyorsunuz? Türkiye'nin sorunları şahısların insiyatifine kalmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. Mevcut sistem dünkü Türkiye'nin dahi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Göz göre göre ülkeyi çekişmelerin kavgaların pençesine terk etmektir. Diyorlar ki 10 yıldır işler yolunda tıkır tıkır işliyor. İyi de bunun nedeni sistem değil. Tek adamcılık diyorsanız, tek adamcılık CHP'nin geçmişinde var. Hem il başkanı hem vali. Bu ülkeyi böyle yönettiler. Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini sürdürebilsin diye yeni sistemi istiyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden 57'si bugün Başkanlık Sistemi ile yönetiliyor. Yeni yönetim sistemini ülkemize diz çöktürmek isteyenlere karşı daha iyi mücadele edebilmek için istiyoruz.



"16 NİSAN SİZİN GÜNÜNÜZ"

Şimdi gelelim gençlere, gençler 16 Nisan sizin gününüz. Hani diyorlardı ya, çoluk çoğcuğa mı bırakacağız diye. Onlara 16 Nisan'da cevap vereceğiz. Dünyada nice genç siyasetçiler var. Birçok şirketin 25 yaşında CEO'su var. Gençler buna hazır mıyız? 16 Nisan parlamentonun kapısını size açma günüdür. Birileri buna hayır diyor. Bu hayır diyenlerin karşısında durmaya var mıyız? Ben gencime güveniyorum. Siz 15 Temmuz'da bunu ispatladınız. Siz 15 Temmuz'da öyle bir duruş sergilediniz ki, biz varız dediniz. F16'lar ölüm kusarken benim gencim kaçmadı. Çünkü hepsi vatan diyordu. Hepsi demokrasi diyordu. Bunun mücadelesini verdiler. Gençliğine güvenmeyen bir ülke geleceğine güvenmiyor demektir. Çok koşacağız, inşallah özellikle 16 Nisan'ın akşamı Manisa'yı takip edeceğim. Bak birçok engeller çıktı ne oldu? Ben Ak PArti'nin genel başkanına, MHP'nin genel başkanına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Dik durdular, taviz vermediler ve güvenoylaması için 330'u yakaladılar. Onlar parlamentoda görevini yaptı. Şimdi sıra millette. Ben diyorum ki benim milletim inşallah, Ak Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Bu milli birlik seferberliğidir. Gelin 16 Nisan'da bu işi halledelim.

"ÇOK DUYGULANDIM"

15 Temmuz gecesi gençler sizinle birlikte yürüdük ve MArmaris'ten o duyuruyu yaptığımda meydanlara döküldüğünüzü gördüğümde çok duygulandım. İlk işim Yeşilköy'e gelmek oldu. Oradaki tüm kardeşlerimle bütünleştik ve oradan bütün operasyonu yürütmeye başladım. Anlamlı bir geceydi. 16-17 saatte neticeye ulaştık. Ana muhalefet ne diyor biz Mustafa Kemal'in partisiyiz. Mustafa Kemal ne diyor; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Tamam milletin dediğine neden uymuyorsun! Uyacaksın, uymazsan uydurur bu millet! Bir kez daha ifade ediyorum; keşke bu değişikliği tüm partilerin katılımıyla gerçekleştirebilseydik. Olmadı! Zaten sözümüz vardı. Bu iş 367 ile de geçseydi biz yine millete gidecektik. Sandıktan ne çıkarsa çıksın, milletimizin kararıdır.



"İDAM İÇİN REFERANDUM YAPILABİLİR"

İdam talebi parlamentoya gelecek. Parlamentodan geçtiği anda bana geldiği anda ben bunu onaylarım. Bir sıkıntı anayasa değişikliği gerekiyor. Ayın 16'sı bunun işareti olacak. Gerekirse bunun için de bir referandum yapabiliriz. 16 Nisan'da yapacağımız işin adı, 2007'de başlayan anayasa reformunu nihayet erdirmektir.

7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde başkanlık sistemini ifade ettim. Hem yaşadığımız hadiseler, hem gelişmeler böyle bir ihtiyacı ortaya koyuyordu. Türkiye bu imkanı elde etti, Meclis üzerine düşeni yaptı, sıra milletimizde. Keşke bu değişikliği tüm partilerimizin katılımıyla gerçekleştirebilseydik. Biz anayasa değişikliğinin milletimizin huzuruna gelmesinden mutluluk duyuyoruz.

Bu sistemle Türkiye'yi 3 kat büyüteceğimizin sözünü veriyorum. Siz hiçbir teklif ortaya koymadan, mevcut sisteme dokunmayın derseniz hiçbir derde derman olamazsınız. Bunlar sadece bomba yapıp milleti bombalasın. Ne diyor Kandil'deki 'Bizim oyumuz hayır' diyor. Aynı anlayışı paylaşan aynı değil midir? 16 Nisan'da Türkiye yepyeni daha istikrarlı, daha güvenli bir sistemin sahibi olur. Yönetim sistemini değiştirmek yetmez, büyük ve güçlü ülkeyi inşa etmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yeni yönetim sistemi bu birliğin çimentosu olacaktır.

Bugüne kadar milletmizin başına özellikle hep bir şeyler getirmek istediler, ama biz eğdirmedik. Bu millete hizmetkar olmak için çalıştık. Yüzde 50+1 oyla seçilmek zorunda olan her cumhurbaşkanı da bu zorunluluktadır.