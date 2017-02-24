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'dan acı haber

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab'ın güneyinde TSK unsurlarının keşif yaptığı sırada önceden yola döşenmiş EYP'nin patlaması sonucu 2 askerin olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

El Babdan acı haber

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Bab'ın güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının keşif yaptığı sırada DEAŞ tarafından önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk askerlerinin bugün öğle saatlerinde 'ın güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde mayın keşfi yaptığı belirtildi. Keşif sırasında, DEAŞ terör örgütü tarafından yola önceden döşenmiş EYP'nin patladığı bildirilen açıklamada, 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı duyuruldu.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, aziz şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

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  • 24 Şubat 2017, Cuma 14:28
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