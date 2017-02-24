Suriye'de Bab ilçesine bağlı Susyan köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karargahına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda büyük çoğunluğu sivil 60 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.
Bölgede bulunan AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, Halep'in kuzeybatısında, Bab ilçesinin kuzeyindeki Susyan köyünde ÖSO'ya ait güvenlik binasının önünde toplanan sivilleri hedef aldı.
DEAŞ'a ait bombalı araç, Bab'a dönmek üzere ÖSO karargahının önünde toplanan yüzlerce sivilin yakınında patlatıldı. Saldırıda büyük çoğunluğu sivil 60 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.
Patlamada çok sayıda araç ve motorsiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.
41 SURİYELİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Terör örgütü DEAŞ'ın Bab'ın kuzeyindeki Susyan köyüne bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 41 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Halep'in kuzeybatısında, Bab ilçesinin kuzeyindeki Susyan köyünde ÖSO'ya ait güvenlik binasının önünde bomba yüklü araç patlatılması sonucu yaralanan 41 Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.
Ambulanslarla kente ulaştırılan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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Allah,ın laneti zalimlerin üzerine olsun.
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