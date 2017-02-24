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Darbeci komutandan alçak emir

15 Temmuz darbe gecesinin kilit isimlerinde darbeci , Arıcılar Camii’nden sela okunması üzerine emrindeki askerlere ‘Gidin şu hocanın dilini kesin getirin’ dediği ortaya çıktı.

Darbeci komutandan alçak emir
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Üssü (LDÜ) ve Arıcılar Camii'nin işgal edilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 7'si tutuklu 29 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, LDÜ'ye ve Arıcılar Camii'ne, 6. Motorlu Piyade Alayı'nda görevli hainlerin işgal girişiminde bulunduğu belirtildi.

SELADAN RAHATSIZ OLDULAR
'nın Yurtta Sulh isimli WhatsApp grubundan, 'LDÜ kontrol altına alındı. Arıcılar Camii'ni susturuyoruz" dediği belirlendi. Şüphelilerin kışlanın geri döndükleri 6. Motorlu Piyade Alayı'nın yakınında sala okuyan Arıcılar Cami'sini işgal etmeye yeltendikleri anlatıldı. Camiden okunan selanın kışla içerisinden de duyulması üzerine Tuğgeneral Nebi Gazneli'nin Albay Müslüm Kaya'ya söylediği sözler de iddianamede yer aldı. Gazneli'nin, Kaya'ya "Halkı galeyana getiriyor, imamın sesini kesmemiz lazım" dediği, Kaya'nın ise, Binbaşı Özgür Araz'a "Gidin ve şu hocanın dilini kesin getirin" dediği ortaya çıktı.

KARŞI ÇIKARSA ÖLDÜRÜN
Binbaşı Araz'ın, Uzman Çavuş Mehmet Türkmen Seyhan'a emir vererek imamı bulup susturmasını, karşı çıkması halinde ise öldürmesi emrini verdiği iddianamede yer alırken, Araz'ın Arıcılar Camii'nin etrafında toplanan vatandaşlara dipçik ile vurduğu ifade edildi.

10 BİN HAİN İÇİN YEMEK
Şüphelilerin LDÜ'yü ele geçirerek darbe girişimi sonrası 10 bin kişinin 3 öğün yemek ihtiyacını karşılamayı hedefledikleri iddianamede anlatıldı. İddianamede 21.30-22.00 sıralarında İBB'de eski Sivil Savunma Sekreteri olan Mehmet Tunç ve oğlu olan Lojstik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'un darbecilerle iş birliği yaptığı belirtildi. Tunç'un kapıdaki askerlere "Komutanınıza Ömer Tunç'un geldiğini söyleyin. Komutanınıza söyleyin yarınki yemeğinizi yapacak adamlar geldi deyin" dediği tespit edildi.

Cuntacı Binbaşı Özgür Araz'ın Ömer Tunç'a 10 bin kişi veya üzeri kişiye üç çeşit yemek yapabileceklerini sorduğu iddianamede yer aldı. Tunç'un da bunun üzerine aşçı ve çalışanlara depodaki malzemeleri kontrol etmeleri gerektiğini söylediği ifade edildi. İddianamede 29 şüphelinin, "darbeye teşebbüs, FETÖ üyesi olmak" gibi suçlardan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 24,5 yıla kadar hapisleri istendi.
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 07:58
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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vural vural

Mürşidi şeytan olandan ne beklenirki

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 12:36
Ramba Samba Ramba Samba

Beyinine matkapla bir iki delik acip Beynine Beynine 180 dezibel Ezan okumak lazim Kafatasi Davul gibi zonklasin

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.02.2017 11:59
taka41 taka41

sindi soruyorum..bu yedigi tasa pisleyenlermi Milletin can düsmani...yoksa Atinadaki..Sofyadaki..Erivandaki askerlermi bu milletin düsmani...bence fark yok...bunlar daha tehlikeli...ötekilerin durusu rengi belli....sinsi olan bunlar..

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 24.02.2017 11:24
seyyit seyyit

şimdi bu vatan hainlerini besleyeceğimize asalım bunlardan kurtulalım

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 24.02.2017 11:08
MEHMET MEHMET

devlet şimdi şu pisliğin dilini kulağını kesip eline vermeli. allah belanızı verir inşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 24.02.2017 09:19
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