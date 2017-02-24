Darbeci komutandan alçak emir

SELADAN RAHATSIZ OLDULAR
Albay Müslüm Kaya'nın Yurtta Sulh isimli WhatsApp grubundan, 'LDÜ kontrol altına alındı. Arıcılar Camii'ni susturuyoruz" dediği belirlendi. Şüphelilerin kışlanın geri döndükleri 6. Motorlu Piyade Alayı'nın yakınında sala okuyan Arıcılar Cami'sini işgal etmeye yeltendikleri anlatıldı. Camiden okunan selanın kışla içerisinden de duyulması üzerine Tuğgeneral Nebi Gazneli'nin Albay Müslüm Kaya'ya söylediği sözler de iddianamede yer aldı. Gazneli'nin, Kaya'ya "Halkı galeyana getiriyor, imamın sesini kesmemiz lazım" dediği, Kaya'nın ise, Binbaşı Özgür Araz'a "Gidin ve şu hocanın dilini kesin getirin" dediği ortaya çıktı.
KARŞI ÇIKARSA ÖLDÜRÜN
Binbaşı Araz'ın, Uzman Çavuş Mehmet Türkmen Seyhan'a emir vererek imamı bulup susturmasını, karşı çıkması halinde ise öldürmesi emrini verdiği iddianamede yer alırken, Araz'ın Arıcılar Camii'nin etrafında toplanan vatandaşlara dipçik ile vurduğu ifade edildi.
10 BİN HAİN İÇİN YEMEK
Şüphelilerin LDÜ'yü ele geçirerek darbe girişimi sonrası 10 bin kişinin 3 öğün yemek ihtiyacını karşılamayı hedefledikleri iddianamede anlatıldı. İddianamede 21.30-22.00 sıralarında İBB'de eski Sivil Savunma Sekreteri olan Mehmet Tunç ve oğlu olan Lojstik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'un darbecilerle iş birliği yaptığı belirtildi. Tunç'un kapıdaki askerlere "Komutanınıza Ömer Tunç'un geldiğini söyleyin. Komutanınıza söyleyin yarınki yemeğinizi yapacak adamlar geldi deyin" dediği tespit edildi.
Cuntacı Binbaşı Özgür Araz'ın Ömer Tunç'a 10 bin kişi veya üzeri kişiye üç çeşit yemek yapabileceklerini sorduğu iddianamede yer aldı. Tunç'un da bunun üzerine aşçı ve çalışanlara depodaki malzemeleri kontrol etmeleri gerektiğini söylediği ifade edildi. İddianamede 29 şüphelinin, "darbeye teşebbüs, FETÖ üyesi olmak" gibi suçlardan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 24,5 yıla kadar hapisleri istendi.
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Mürşidi şeytan olandan ne beklenirki
Beyinine matkapla bir iki delik acip Beynine Beynine 180 dezibel Ezan okumak lazim Kafatasi Davul gibi zonklasin
sindi soruyorum..bu yedigi tasa pisleyenlermi Milletin can düsmani...yoksa Atinadaki..Sofyadaki..Erivandaki askerlermi bu milletin düsmani...bence fark yok...bunlar daha tehlikeli...ötekilerin durusu rengi belli....sinsi olan bunlar..
şimdi bu vatan hainlerini besleyeceğimize asalım bunlardan kurtulalım
devlet şimdi şu pisliğin dilini kulağını kesip eline vermeli. allah belanızı verir inşallah.
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