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Dağ gibi vurgun

Dağ gibi vurgun
Antalya'da kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak emekli Durmuş Ali-Vesile Dağ çiftini 198 bin euro ve 26 bin lira dolandıran sanık Ali Çetiner hakim karşısına çıktı. Mahkeme dolandırıcının tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı ertelerken, yaşlı çift olanlara inanamadıklarını söyledi. Mart 2016'da yaşadıkları kabusun ardından suçlunun cezalandırılmasını isteyen Vesile Dağ, "Tüm paramız gitti. Daha sonra çete üyeleri bizi arayarak, 'paraları çıtır çıtır yiyoruz' dedi. Bu kadar ahlaksızlar" şeklinde konuştu.
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