Çıplak misafir

'VASFİYE ABLA KAPIDA...'
Kapının deliğinden bakan apartman sakini gözlerine inanamadı. Hemen komşusuna "Vasfiye abla şu an karşı kapıda çıplak bir adam var. Ve kapıya işiyor" mesajını attı. Endişe içinde dairelerinden olanları izleyen apartman sakinleri, kapı deliğinden o anların videosunu çekti. Alkollü olduğu tahmin edilen adamın güçlükle ayakta durduğu görüntülere yansıdı. Sosyal medyayı sallayan olay, gewzoe adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı bu videoyla ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Rezalet. Alkolün ne kadar kötü olduğunun bir kanıtı daha...
Pis adam!
Belli ki ağzıyla içmemiş!
Sosyal medya hastası olduk. Polis bile çağırmamışlar...
Bizim apartmana girseydi, bakalım çıkabiliyor muydu?
İnsanlar zıvanadan çıkmış!
Video çekene kadar polis çağırsalardı...
Bence adam kendini çektirip atmış internete...
Biri de çıkıp 'ne yapıyorsun' diye sormamaış mı?
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