Cinnet mesajı

Manisa Alaşehir'de 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Olaydan 3 ay sonra 21 Şubat günü baba Bilal Kupal (44) önce eşi SuriyeKupal'ı (27) ardından 10 yaşındakikızı Ayşe'yi bıçaklayarak öldürdü. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Kupal tutuklandı. Cinnetin ardındaki gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Minik Irmak'ın cinayetini aydınlatan Müge Anlı, Suriye Kupal'ın arkadaşlarına anlattıklarına göre çok küçük yaşta başlık parası için hiç sevmediği halde Bilal Kupal ile evlendirildiğini söyledi.
TELEFON KAYITLARI POLİSTE
Eşinin kıskançlıkları nedeni ile sık sık şiddete maruz kalan Suriye Kupal, küçük kızı Irmak'ın arama çalışmalarının yapıldığı dönemde de darp edilmiş olarak kameralar karşısına geçti. O dönem Irmak'ı arayan polis, anne Suriye Kupal'ın telefon kayıtlarını inceledi. Kupal'ın eşini aldattığı ortayaçıktı. Ancak Müge Anlı, aileyi korumak adına bu bilgiyi aktarmadı. "Eşim sürekli telefonlakonuştuğu için tartıştık" diyen BilalKupal'ın aşk mesajı yakaladığı öne sürüldü. "Seni seviyorum ve aşkım" yazan mesajları gören Kupal iddiaya göre, tartışma sırasında da eşinin kendisine "Bebek başkasından" demesi üzerine çılgına döndü. 1.5 aylık hamile Suriye Kupal, küçük kızı Ayşe ile yatak odasına kaçtı. Mutfaktan bıçağı alan Bilal Kupal kapıyı yumruklamaya başladı. Anne kız kapının arkasınayatak yorgan yığdı. Hatta komşunun ifadesine göre Ayşe "Babacığım yapma" diye yalvardı. Ancak öfkeli koca önce eşini ardından kızını bıçaklayarak öldürdü. Sonra da yakmaya çalıştı. Bilal Kupal intihara kalkıştı, başaramayınca sabaha kadar cesetlerin başında bekledi. Baba Bilal Kupal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ile kızı ise yan yana gömüldü.
KIZININ KATİLİYLE AYNI CEZAEVİNDE
Kupal çiftinin 4 yaşındaki kızları Irmak Kupal, 14 Ekim 2016'da evlerinin önünde oynarken ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği hurdacı Himmet Aktürk, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etti. Küçük kızı tecavüz edip öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Himmet Aktürk, Alaşehir Cezaevi'nde tek kişilik hücreye konuldu. Ailesini katleden baba Kupal da aynı cezaevine gönderildi.
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