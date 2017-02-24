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'Çıldır'dılar!

Çıldırdılar!
Soğuk rekoru kıran Ardahan'daki Çıldır Gölü, buz tuttu. Yüzeyi tamamen buzla kaplı göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çıldır Gölü'ne gidern bir grup turist, buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerinde çadır kurdu. Volkan Şenses isimli vatandaş, "Burası muhteşem bir yer ve sonsuzluğun ortasında gibiyiz. Zirve Dağcılık Kulübü adına burada kamp yapıyoruz" diye konuştu.
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