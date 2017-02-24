Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da açıklamalarda bulundu. YPG 'ye son uyarısını yapan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"EL BAB TEMİZLENDİKTEN SONRA GERİ DÖNECEKLER"

Ben inanıyorum ki El Bab temizlendikten sonra birçok kişi geri dönecek ve kendi evine, şehrine dönüp hayatını sürdürecek. Bugüne kadar 50 bine yakın Suriyeli, Fırat Kalkanı başladığı günden bu yana Türkiye'den bu bölgeye dönmüştür. Sayın cumhurbaşkanımızın vurguladığı başta ABD'lilere ve Avrupalılara anlatmaya çalıştığı şey budur. Terörden arındırılmış bölge oluşturulunca Suriyelilere yardım etmiş oluruz. Bu işin insani boyutunu ihmal etmememiz lazım.



"YPG MÜNBİÇ'İ TERK ETSİN"

"Fırat Kalkanı operasyonunun sonraki hedefi" hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Şimdi Münbiç bölgesinde biliyorsunuz YPG'li teröristler var. Buranın da YPG'den temizlenmesi gerekiyor. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladık. ABD ile ortak heyet gönderdik o heyetin ziyaretinde özellikle bizim yani kendi heyetin içinde bulunan arkadaşlarımızın bir tespiti var. Oradaki halkın hepsi aynı şeyi söylüyor. Münbiç, Münbiçlilerindir. Münbiçli olmayan herkes burayı terk etsin. Bu esas mesaj burada YPG'ye. Çünkü YPG buradaki insanlara zulmediyor, göçe zorluyor ve resmi tapular dahil belgelerin hepsini de yakıyor. Buralarda kendi kantonunu oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Münbiç'in de YPG'den temizlenmesi gerekiyor.



"RAKKA OPERASYONUNUN PLANLANMASI ÇALIŞMALARINI DA YAPIYORUZ"

Sürekli ABD'li dostlarımıza verdiğiniz sözü tutun, Münbiç operasyonu biter bitmez YPG'liler Fırat'ın doğusuna çekilecektir, bu taahhüdümüzdür demiştir. Bir önceki yönetim bunu söylemiştir. Ama bir önceki yönetim sözünde duramadı. Şimdi yeni yönetimden de bu talebimizi gündeme getirdik, bu talebimizi onlara da ilettik yeni yönetimden de beklentimiz, Münbiç'ten YPG'lilerin temizlenmesidir. Ondan sonraki hedef Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun planlanması çalışmalarını da yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde en üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımız düzeyinde gerek Trump'la gerek CIA direktörü geldiği zaman bu konular değerlendirilmiştir. Sayın Başbakanımız Pence ile Rakka operasyonunu değerlendirdi ben de Tillerson'la onda diğer konular olduğu gibi Rakka operasyonunda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Kimler olmalı, kimler olmamalı, hangi stratejilerle. General Dunford, Ankara'ya geldi bizim askerlerimizle görüştü. Her düzeyde, teknik ve siyasi düzeyde Rakka operasyonunun nasıl ve kimlerle yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Diğer keza Koalisyonun içindeki ülkelerle Fransa'yla, İngiltere'yle, Almanya'yla da bu konuları değerlendirme fırsatımız oldu. DEAŞ'ten doğru strateji, grup ve kişilerle, arazideki güçlerle kolay bir şekilde DEAŞ'i temizleyebiliriz ve gerçek sahibi Rakkalı insanlara şehri güvenli bir şekilde teslim edebiliriz. Tüm bunları detaylı bir şekilde görüşüyoruz, planlıyoruz."