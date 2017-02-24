Büyük baba

Van'dan gelen haber, tıp dünyasını sarstı. 2 yıl önce ikizleri olan 87'lik baba, herkesi şaşırttı. Bahçesarayİlçesi'nde yaşayan ve ilk eşini 17 yıl önce kaybeden Abdullah Sevinç(87), 48 yaşındaki Mihrinaz Sevinç ile ikinci evliliğini yaptı. İlk eşinden 10 çocuğu olan yaşlı adam, bir rekora imza attı. İkinci evliliğinden 3 çocuğu daha olan Abdullah Sevinç, ilerlemiş yaşına rağmen baba olmaya doymadı. 9 yıl aradan sonra yine baba olma heyecanı yaşadı. Sevinç'in kendisinden 39 yaş küçük eşi, 3 yıl önce ikizlere hamile kaldı. Yaşlı adam, 2 yıl önce ikizlerini kucağına aldı. Sağlıklı olarak dünyaya gelen bebeklerine "Hasan"ve "Hüseyin" adını veren Abdullah Sevinç, bebekleri sayesinde adeta yeniden doğduğunu anlattı! Yaşlı babanınikizleri, dün 2 yaşına bastı. Çocuklarının yaramazlık yaptığını ve geceleri uyanıp ağladıklarını söyleyen Abdullah Sevinç, "Oğullarım 2 yaşına geldi.Çok sağlıklı bir şekilde büyüdüler.Ama çok yaramazlık yapıyorlar.Geceleri kalkıp mama ve süt istiyorlar.Onlar her ağlayıp uyandığında,ben de uyanıp eşime yardımediyorum" ifadelerini kullandı.
SIRRI: SÜT, YOĞURT,KAYMAK
87'lik ikiz babası Abdullah Sevinç, bu yaşına kadar doktor yüzü görmediğini açıkladı. Çiftçilik yaparak ailesini geçindiren yaşlı baba, sağlıklı ve uzun yaşam reçetesini ise şu sözlerle anlattı: "Her sabah, yoğurt, bal, kaymak, peynir, tereyağı ve pekmez tüketiyorum. Meyveyi mevsiminde yiyorum. Toprakla uğraştığım için oturmuyor, sürekli hareket ediyorum."
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