Bombacı şoku

Türk Hava Yolları'nın, Miami-İstanbul seferini yapacak olan uçakta dün bomba paniği yaşandı! Uçuş için tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra kapılar kapatıldı. Kabin ekibi rutin olarak kontrollerini yaptı. Tam da bu sırada Türk yolculardan Uçkun Erdem, ayağa kalktı. "Üzerimde bomba var" diye bağırmaya başladı. Yolcular korkudan çığlıklar atıp, uçağın içerisinde sağa sola kaçıştı. Pilot, durumu polise aktardı. Uçağa giren ekipler, Erdem'i ve annesini gözaltına aldı. Şüpheli ilk ifadesinde 'psikolojik' sorunları olduğunu anlattı. Olaydan 1.5 saat sonra ise uçak, Türkiye'ye havalandı.