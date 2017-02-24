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Bayıltan fatura!

Bayıltan fatura!
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde 90 yaşındaki Hüseyin Cemil Acartürk, telefon faturasını ödemek istedi. Kullandığı operatörün bayisine gitti. Faturasını sorgulattı. Mağaza çalışanı, "700 TL borcunuz var" dedi. Rakamı duyunca fenalaşan yaşlı adam, baygınlık geçirdi. Oturduğu koltuktan yere serildi. Bir süre sonra kendine gelen Acartürk, fatura miktarına itiraz etti. Yattığı yerden yetkililere seslenerek, "Konuştuğuma dair fatura verin bana başka bir şey istemiyorum. Şu anda kriz geçiriyorum ölebilirim. Konuşmadığım halde bu kadar yüksek fatura nasıl çıkar" diyerek tepki gösterdi. Mağaza müdürü ise Hüseyin Acartürk'ün aldığı telefonun taksidini faturasına yansıttığını ifade etti. Cihaz aldığını unuttuğunu belirten Acartürk, sakinleşip borcunu ödedi.
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