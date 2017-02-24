Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezi'nde Çevre Projeleri Açılış Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım çevre ve şehircilik faaliyetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, "15 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Yollarla, hızlı trenlerle, modern havayolu taşımacılığıyla kentleri birbirine bağladık. Vatandaşlarımızın hızlı tren özlemini gerçeğe dönüştürdük. Kayseri'ye hızlı tren gelecek" dedi.
TÜRKİYE'DE BİR İLK
TOKİ aracılığıyla 15 yılda 755 bin konut inşa ettik. Türkiye'de ilk defa çevreye karşı işlenen suçları TCK kapsamına aldık. Çöpsüz temiz şehirler için katı atık temizleme tesisi sayısını 83'e çıkardık. Artık çöp toplama tesislerinde elektrik üretiyoruz. Her ilde bir şehir ormanı projesini başlattık. Değişik değişik bir sürü ormanlar var! Okul bahçelerini, üniversite külliyelerini, yol kenarlarını, orta refüjlerine sürekli ağaç dikiyoruz. Şehirlerde ilçelerde yeşil alanlar oluşturuluyor. 15 yılda yeşil alan miktarını ciddi şekilde artırdık. Orman varlığımızı 2 milyon hektar seviyesinde artırdık. Türkiye genelinde 184 ova var. Buraları tarımsal SİT alanı ilan ettik. Başka bir amaç için kullanılamayacak.
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