Başbakan cezaevlerindeki yeni uygulamayı açıkladı

Ankara'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, El Bab'da temizlik harekatı sürerken gelen acı haberlere ilişkin "Azami dikkatle temizlik harekatı yapılıyor. Arkadaşlarımız çok dikkatli davranıyor ama malesef bazen böyle kontrol dışı durumlar gerçekleşiyor" dedi.

AÇIK CEZAEVLERİNDE NAKİL UYGULAMASI

Basın mensupların açık cezaevlerindeki nakil uygulamasına ilişkin sorusuna ise Başbakan Binali Yıldırım, "Cezanın süresi değil infaz şekli değişiyor. Kapalı cezaevinden açık cezaevine nakil söz konusu. Cezaevlerinde mahkumları meşkul etmek ve bir yandan da ceza infaz kurumuna akar sağlamak için çalışıyorlar.



Biraz yer sıkışıklığı var malum terörle mücadeleden dolayı. O yüzden organize suçlar, terör suçları, istismar gibi önemli suç grupları dışında disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve bundan hüküm giyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar. Bundan geri kalan kısmını açıkta tamamlayacak. Bu açık cezaevindeyken bir yanlış içerisinde olursa bu hakkı kaybediyor, tekrar bir önceki konumuna geliyor." şeklinde açıklama yaptı.