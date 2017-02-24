Başbakan: Biteceksiniz başka yolu yok

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezi'nde Çevre Projeleri Açılış Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bu alçak terör örgütünün Güneydoğu'da canını okuduk, hepsini o şehirlerden çıkardık. Şimdi aralarında ne konuşuyorlar. Aman bu referandumda 'evet' çıkarsa biz bittik diyorlar. Biteceksiniz başka yolu yok" dedi



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Şehir bir medeniyettir. Marifet halkın kalbini ruhunu benliğini ihya edecek insana huzur verecek şehirler ima etmektir. Biz çevreye önem verem bir hükümetiz. Biz dikey değil yatay mimariden yanayız. Şehircilik konusunda böyle geldi böyle gider demedik, demeyeceğiz. Bizim kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan belediyecilikten geliyor. Zor zamanlarda birçok projeye imza atıp İstanbul'u içinde bulunduğu yoksunluktan kurtarmış, bugünlere getirmiştir. Temelleri yanlış atılmış, planları yanlış yapılmış binaları, bu rezilliği kentsel dönüşümle yenileyeceğiz.

İstanbul'da 7 milyon binanın yenilenmesi gerekiyor. İzmir'in yüzde 62 oranında bina stoğu imarsız, kuralsız ve depreme dayanıklılık bakımından sorunlu. Kentsel dönüşüm ile düzeltmek için harcadığımız para, yapmak için harcadığımızdan fazla, çok sayıda insan mağdur oluyor. 15 yılda memleketin bir ucundan diğer ucuna uzanan yeni bir Türkiye inşa ettik. Şehirlerimizi herkesin huzur içinde yaşayacağı hale getirmek için çalışıyoruz.



KAYSERİ'YE HIZLI TREN MÜJDESİ

15 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Yollarla, hızlı trenlerle, modern havayolu taşımacılığıyla kentleri birbirine bağladık. Vatandaşlarımızın hızlı tren özlemini gerçeğe dönüştürdük. Kayseri'ye hızlı tren gelecek. TOKİ aracılığıyla 15 yılda 755 bin konut inşa ettik. Türkiye'de ilk defa çevreye karşı işlenen suçları TCK kapsamına aldık. Çöpsüz temiz şehirler için katı atık temizleme tesisi sayısını 83'e çıkardık. Artık çöp toplama tesislerinde elektrik üretiyoruz. Her ilde bir şehir ormanı projesini başlattık. Değişik değişik bir sürü ormanlar var! Okul bahçelerini, üniversite külliyelerini, yol kenarlarını, orta refüjlerine sürekli ağaç dikiyoruz. Şehirlerde ilçelerde yeşil alanlar oluşturuluyor. 15 yılda yeşil alan miktarını ciddi şekilde artırdık. Orman varlığımızı 2 milyon hektar seviyesinde artırdık. Türkiye genelinde 184 ova var. Buraları tarımsal SİT alanı ilan ettik. Başka bir amaç için kullanılamayacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. 162 bin konutluk devam eden işvar. Bu alçak terör örgütünün Güneydoğu'da canını okuduk, hepsini o şehirlerden çıkardık. Şimdi aralarında ne konuşuyorlar. Aman bu referandumda 'evet' çıkarsa biz bittik diyorlar. Biteceksiniz başka yolu yok. Bölgedeki vatandaşlarıma sesleniyorum. Kimliğinizle gurur duyun. PKK'nın sizinle hiçbir derdi yok. Bunların işi gücü hayatı size zehir etmek. Kürt vatandaşlarımızın PKK diye bir sorunu var. Bu sorunu ülke gündeminden çıkaracağız. Dünya DAEŞ'le mücadele ediyormuş gibi yapıyor. Tek mücadele eden Türkiye. Türkiye Fırat Kalkanı ile El Bab'ı hallettik. İnsanlar normal hayatlarına döndü.

Şehirlerimizin kimliğini tekrar ortaya çıkarıyoruz. Medeniyetimizin mirası olan sayısız tarihi eseri onarıyoruz. 4 bin 500'den fazla tarihi eseri onardık. 15 yılda mavi bayraklı sahil sayımızı 127'den 444'e çıkardık. Dünyada ikinciyiz. 23 ilimize özel bir kalkınma projesi uyguluyoruz. Ustalık projelerimiz birer birer hayata geçiyor, dünyanın en büyük havalimanı, şehir hastaneleri, 3. büyük köprüsünü görüyorsunuz.

16 NİSAN REFERANDUMU

Referandumu ölüm kalım meselesi görüyorlar. Sanki genel seçim oluyor. Seçim falan yok bu bir referandum. Mevcut sistem parlementer sistem. 1923'ten sonra bir bak sürekli problem. İki yerde problem var. Biri zayıf iktidar, ikincisi cumhurbaşkanı seçimi.